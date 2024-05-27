«إدارة مواقع التراث الأثري والحضاري».. رسالة دكتوراه بـ«سياحة المنصورة»

حصل الباحث محمود محيي عبدالحميد، عضو هيئة تنشيط السياحة، على درجة الدكتوراه من كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات المصرية عن رسالة بعنوان «إدارة مواقع التراث الأثري والحضاري الملموس وغير الملموس للواحات الداخلة والخارجة».

سلطت الدراسة الضوء على التراث الحضاري لواحة الداخلة وواحة الخارجة، وما تحتويه من كنوز وأنماط تراثية فريدة، وإبراز أهميته والتعرض لأنواعه وأشكاله المختلفة، ووضع تصور وخطة لكيفية إدارة تراث المنطقة وحفظه وصونه حتى يبقى للأجيال اللاحقة ويتم توظيفه في خدمة النشاط السياحي، وإبراز أهمية المؤسسات الحكومية والإعلام في الحفاظ على التراث.

اندثار وضياع العديد من الحرف والصناعات اليدوية

كشفت الدراسة عن اندثار وضياع العديد من الحرف والصناعات اليدوية التي تميز مجتمع الواحات عن غيره من المجتمعات، وطمس الهوية البدوية وحياة الصحراء وسيطرة حياة المدنية والتكنولوجيا الحديثة على كافة نواحي الحياة بواحتي الداخلة والخارجة.

وأوصت الدراسة بتطبيق خطة إدارة ناجحة لجذب العديد من السياح من خلال حصر وتسجيل لمواقع التراث الموجودة والإلمام بأنماط التراث غير الملموس والسعي على تسويق وتخطيط وتنمية تلك الأنماط وتسجيلها وتخطيط المنطقة سياحياً، وذلك لتعظيم الاستفادة من هذا الموروث الحضاري والثقافي.

تكاتف الجهود وإشراك المجتمع المدني

وأوصت الدراسة أيضا بضرورة تكاتف الجهود وإشراك المجتمع المدني والبعثات الأجنبية، وذلك لوضع المنطقة على الخريطة السياحية ووضع تصور لإدارة تلك المواقع الأثرية ومحاولة النهوض بتلك المنطقة سياحياً وتسويقها دولياً.

ضمت لجنتا الإشراف العلمي والحكم والمناقشة كلا من الدكتور تامر سعدالله، وكيل المعهد للسياحة والفنادق إيجوث، والدكتورة رحاب الشرنوبي وكيل كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، والدكتورة منى عز رئيس قسم الإرشاد السياحي، والدكتور كريم عبدالفتاح مدرس الإرشاد السياحي، وقد حضر المناقشة أ.د محمد عبداللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة ودكتور مجدي سليم الخبير السياحي وعدد من أعضاء هيئة التدريس.