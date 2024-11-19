«الرقصة الأخيرة» لـ نادال.. موعد آخر ظهور لأسطورة إسبانيا في ملاعب التنس

بعد ساعات قليلة، سيكون العالم مع موعد مع حدث تاريخي، حين يواجه منتخب إسبانيا نظيره الهولندي في ربع نهائي كأس ديفيز للتنس، حيث سيودع النجم الإسباني رافائيل نادال اللعبة بعد هذه المباراة على أرضه، ووسط جماهيره.

وستكون الرقصة الأخيرة في المنزل بمثابة توديع مثالي للأسطورة، حيث سيتعاون اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا مع الشاب الموهوب كارلوس ألكاراز ومارسيل جرانويرس، بحثا عن مساعدة إسبانيا على الفوز بأول لقب لها على الإطلاق في كأس ديفيز منذ عام 2019.

موعد آخر مباراة لنادال مع إسبانيا قبل اعتزال التنس

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة إسبانيا بقيادة نادال ضد هولندا، التي تضم نجوما مثل ويسلي كولهوف وتالون جريكسبور، في الدور الثمانية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والمنقولة حصريا عبر قناة BEIN sports7.

وفي حالة فوز إسبانيا على هولندا ستواجه ألمانيا أو كندا في نصف النهائي يوم الجمعة، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

ويحتل ألكاراز وجرانوليرس المركز الثالث عالميا في منافسات الفردي والزوجي للرجال على التوالي، كما فاز نادال بلقب كأس ديفيز 4 مرات مع إسبانيا.

نادال يعلن اعتزال التنس

منافسات كأس ديفيز، أو كأس العالم للتنس، تعتبر أكبر حدث للفرق في هذه الرياضة، حيث تشارك فيها أهم الفرق الوطنية.

يذكر أن نادال أعلن اعتزاله منذ أسابيع قليلة، مسدلا الستار على مسيرة تاريخية حافلة بالانجازات داخل ملاعب التنس.