«التعليم» تحسم جدل إلغاء التقييمات الأسبوعية وعقدها مرتين في الشهر

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة ما يجري تداوله بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل، واستبدالها بامتحانات مرتين في الشهر وليس كل أسبوع، من أجل التخفيف على الطلاب.

استمرار التقييمات الأسبوعية

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن ما يجري تداوله غير صحيح، ولم يصدر أي قرارات من وزير التربية والتعليم بإلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل واستبدالها بامتحانات مرتين في الشهر.

وتابع بأن التقييمات مستمرة كما هي صادر بالقرار الوزاري الخاص بشأن الدراسة والتقويم بالمراحل التعليمية الثلاثة «ابتدائي وإعدادي وثانوي» الصادر من وزير التربية والتعليم.