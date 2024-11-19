محافظ المنيا يسلّم 10 أكشاك للأسر الأولى بالرعاية في مركز أبو قرقاص

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، فعاليات تسليم 10 أكشاك للأسر الأولى بالرعاية والأرامل بمركز أبوقرقاص، لتوفير فرص عمل وتحقيق التمكين الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توفير مصادر دخل ثابتة للأسر الأكثر احتياجًا

وأعلن المحافظ أن تكلفة الأكشاك بلغت 650 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف الى توفير مصادر دخل ثابتة للأسر الأكثر احتياجًا تعينهم على مواجهة أعباء الحياة وتحسن أوضاع معيشتهم، موضحا أن الأكشاك تم تجهيزها بالكامل، بما في ذلك البضائع وثلاجات العرض، مع تحمل جمعية الأورمان تكاليف توصيل الكهرباء ومتابعة المشروعات لضمان استمراريتها.

تقديم دعم حقيقي لتمكين الأسر الأكثر احتياجا من خلال مشروعات صغيرة

وأضاف المحافظ أن المبادرة تسعى إلى تقديم دعم حقيقي لتمكين الأسر الأكثر احتياجا من الاستغناء عن المساعدات من خلال مشروعات صغيرة منتجة تساهم في إعانتهم ماديا وتشارك في التنمية الاقتصادية والمجتمعية ، مع إعطاء الأولوية للأرامل، المطلقات، وأصحاب الهمم، كما أشاد بجهود جمعية الأورمان في دعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة .