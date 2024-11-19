مخرجة فيلم «دخل الربيع يضحك» خلال ندوة في دار الأوبرا: «عملته بإحساسي»

انطلق المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم المصري المشارك في المسابقة الدولية «دخل الربيع يضحك»، منذ قليل، في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بعد عرضه للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45.

نهى عادل: اعتمدت على دعم العائلة والأصدقاء

وقالت نهى عادل مخرجة فيلم دخل الربيع يضحك، إن العمل السينمائي كتبته منذ 3 سنوات، واعتمدت على المشاركات العائلية ودعم الأصدقاء، واستقرت فكرة الفيلم أنه من نوع التماهي مع فكرة الربيع، مضيفة «رغم أنني لا أعرف أي شيء عن التمثيل أو إدارة الممثلين، وقدمت الفيلم بإحساسي».

وأضافت، «منذ اليوم الأول كنت أريد تقديم فيلم روائي، معتمد على شخصيات حقيقية»، مشيرة إلى أن اسم الفيلم «دخل الربيع يضحك» مقتبس من الشاعر صلاح جاهين، لأنها تحب أعماله وتحفظها عن ظهر قلب، مضيفة أنها اختارت الخريف في نهاية الفيلم من أجل إعطاء أمل للمشاهدين ببداية حياة جديدة.

تفاصيل فيلم دخل الربيع يضحك

تدور أحداث الفيلم المشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي، خلال فصل الربيع المعروف، ويتناول 4 حكايات، ما بين الأسرار والغضب والأحزان والدموع المخفية، وسط الضحكات الظاهرة، ولكن مع بداية ذبول الأزهار الزاهية، يأتي خريف غير متوقع ليختتم القصص.