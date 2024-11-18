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محمود حجازي وبسنت صيام يدعمان فيلم «دخل الربيع يضحك» بمهرجان القاهرة السينمائي

كتب:

أميرة عزالدين
10:59 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
مهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة

حرص عدد كبير من الفنانين على دعم الفيلم المصري «دخل الربيع يضحك»، الذي يشارك ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45.

عرض فيلم «دخل الربيع يضحك» بمهرجان القاهرة

حضر على السجادة الحمراء للفيلم، الفنان محمود حجازى، سارة نخلة، بسنت صيام، هند عاكف وآخرين.

يذكر أن فعاليات السجادة الحمراء للفيلم المصري دخل الربيع يضحك، انطلقت منذ قليل، الذي يشارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي.

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