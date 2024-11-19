فهرسة وتصنيف 5000 كتاب في مكتبة «نون السحار» بمحور شينزو أبي

أنهت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، تجهيزات مكتبة «نون السحار» بجوار محور شينزو أبي بمدينة نصر، من الناحية الفنية، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجهيزها، لتكون مكتبة على أعلى مستوى.

ونجحت مكتبة مصر العامة في فهرسة وتصنيف أكثر من 5000 كتاب إضافة إلى تنظيم وترتيب الكتب وفقا لمعايير المكتبات الدولية، وتوفير المكتبة المتنقلة التابعة لها لعمل الأنشطة المختلفة بجوار مكتبة نون السحار لتقديم الخدمات لطلاب المدارس، وأهالي المنطقة المجاورة، ومن المنتظر فى ضوء توجيهات وزير الثقافة، ورغبة رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم الجهة المكلفة بإداة المكتبة، الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة مصر العامة وشركة مكسيم لتشغيل مكتبة ن السحار وامدادها ببرامج ثقافية متميزة وتقديم أنشطة مشتركة ترتقي بنشر الوعي الثقافى والتعليمى.

وقالت رانيا شرعان مديرة مكتبة مصر العامة في بيان، إن العاملين بالمكتبة يتمتعون بخبرة كبيرة وعلى أعلى مستوى في تجهيز المكتبات، وإعداداها فنيًا وتقديم خدمات وأنشطة متميزة، وهو ما دفع الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إلى تكليف المسؤولين في مكتبة مصر العامة بتجهيز مكتبة نون السحار.

تسليم مجموعة كبيرة من إصدارات مكتبة مصر العامة

أضافت أن العاملين في مكتبة مصر العامة، بذلوا جهدا كبيرًا في تجهيز مكتبة نون السحار، لتكون مكتبة للاطلاع والانشطة والخدمات الثقافية للرواد، وزوارها من المناطق المحيطة بها، لافتة إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أمدت مكتبة نون السحار بمجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة في كل مجالات المعرفة، وقام العاملون بمكتبة مصر العامة، بعمليات الفهرسة والرقمنة والتنظيم لها، فضلا عن إقامة أنشطة للأطفال من خلال المكتبة المتنقلة، مؤكده أن مكتبة مصر العامة تحرص دائما على دعم ونشر الثقافة والمكتبات والمشاركات المجتمعية.

6 آلاف كتاب في مكتبة نون السحار

وكانت قد احتفلت مكتبة نون السحار بافتتاحها التجريبي، وهي مكتبة عامة خيرية تهدف إلى تعزيز حب القراءة والتعليم المستمر في مجتمعنا، وتأتي هذه المبادرة تكريمًا لإرث الكاتب المرموق عبد الحميد جودة السحار.

وتضم المكتبة مجموعة متنوعة ما يقرب من 6 آلاف كتاب، وتوفر إمكانية الوصول المجاني للقراءة والبحث، ما يعزز التعليم والمشاركة المجتمعية، كما أنها جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تحسين الوصول إلى المعرفة وتعزيز الثقافة في مصر.