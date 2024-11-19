«النيل للإعلام» بالعريش يعقد ندوة حول دور الشريعة الإسلامية في بناء الإنسان

نفذ مركز النيل للإعلام بالعريش اليوم ندوة إعلامية دارت حول «بناء الإنسان بالعلم والانتماء والعمل الجماعي»، بحضور عدد من المهتمين من الخريجين ومكلفي الخدمة العامة وعدد كبير من الموظفين بالمصالح ومنظمات المجتمع المدني

بناء الإنسان من الشريعة الاسلامية

وأكد الدكتور أحمد مرتاح، مدرس الفلسفة اليونانية بكلية الآداب جامعة العريش، أن بناء الإنسان وتنميته يعدان من مقاصد الشريعة الإسلامية، مشيراً إلي أن التعليم والصحة هما من أهم أعمدة بناء الإنسان لهذا تضعهما استراتيجية الدولة في مقدمة أولوياتها، ودعا الحضور والشباب إلي الجد والاجتهاد مشددا على أهمية القراءة والتعلم واحترام الأديان وإرجاع الأمور لمسبباتها العلمية والتي تحترم العقل ، وأشار إلى العقلية العلمية بأنها ترفض الثبات ونوه إلى انواع النقد وأن العقلية العلمية ترفض الأوهام وبين أنواعه ثم أوضح معنى الانتماء وأهميته

ضرورة التركيز على بناء الإنسان المصري

وأوصت الندوة بضرورة التركيز على بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته ومهاراته وتمكينه من المساهمة في بناء مجتمع أفضل والعمل على تكثيف الحملات الاعلامية حول بناء الإنسان وأهمية العمل التطوعي، وذلك بالتعاون بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات العمل التطوعي.