مكتبة مصر العامة تنظم برامج متعددة لدعم مهارات النشء احتفالا بعيد الطفولة

تستعد مكتبة مصر العامة الرئيسية في الدقي بمحافظة الجيزة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، للاحتفال بعيد الطفولة في مصر، من خلال مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها المكتبة خلال الأيام القادمة، احتفالا بهذه المناسبة.

وقالت رانيا شرعان مديرة مكتبة مصر العامة، في بيان، إن عيد الطفولة في مصر مناسبة سنوية مميزة تحتفل بها الدولة بأطفالها، وتؤكد أهمية رعايتهم ودعم مواهبهم وتطويرهم علميًا وثقافيًا، مؤكدة أن هذا اليوم يمثل فرصة للتذكير بأهمية الطفولة وحقوق الأطفال، ويُسلط الضوء على دور المؤسسات المختلفة، مثل مكتبة مصر العامة، في تنشئة جيل من الأطفال الواعين والمثقفين الذين يستطيعون إحداث فرق في مستقبل البلاد.

توفير بيئة تعليمية وثقافية متنوعة للأطفال

وأضافت، أن مكتبة مصر العامة من المؤسسات الرائدة في توفير بيئة تعليمية وثقافية متنوعة للأطفال، حيث تقدم برامج وأنشطة متعددة تهدف إلى دعم الطفل وتنمية مهاراته من خلال الأنشطة التفاعلية والورش التعليمية، يستطيع الأطفال التعرف على مجالات متنوعة من المعرفة والتعلم بطرق مشوقة وممتعة، وتسعى المكتبة لتوفير بيئة حاضنة للأطفال تجمع بين التعليم والترفيه، ما يعزز من حبهم للمعرفة والثقافة.

وأوضحت أن مكتبة مصر العامة تولي اهتماما خاصا بالمواهب الشابة، حيث توفر برامج وورش عمل متعددة لتطوير مواهب الأطفال، سواء في مجال الفن أو الموسيقى أو العلوم، تتيح هذه البرامج للأطفال فرصة التعبير عن أنفسهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية، ما يساعدهم على النمو النفسي والاجتماعي ويعزز من ثقتهم بأنفسهم.

مصادر تعليمية متنوعة للأطفال

وأشارت إلى مكتبة مصر العامة تقوم بدور هام في دعم العملية التعليمية من خلال تقديم مصادر تعليمية متنوعة تناسب أعمار الأطفال ومستوياتهم الدراسية المختلفة، وتقدم المكتبة مجموعة كبيرة من الكتب والوسائل التعليمية التي تساعد الطلاب على تعزيز فهمهم للمواد الدراسية وتوسيع مداركهم، كما تنظم المكتبة دورات وورش تدريبية تدعم المناهج الدراسية وتشجع على التعلم المستمر.

وأكدت أن أطفال اليوم هم رجال الغد، والاهتمام بهم هو استثمار في مستقبل مشرق، ومكتبة مصر العامة تقف كحجر أساس في هذا الاستثمار، حيث تدعم الطفولة وتنمي المهارات وتوفر بيئة تعليمية غنية تعزز من نمو الأطفال ليصبحوا مواطنين صالحين ومبدعين.