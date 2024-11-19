قناة مجانية تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا.. أضبط التردد

قناة مجانية أعلنت إذاعة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا، التي تقام مساء اليوم، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلى إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، والتي تأهل إليها الفراعنة من الجولة الرابعة.

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر ضد بوتسوانا

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، تردد قناة مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا، التي تنطلق عند تمام الساعة 5 مساء اليوم، على استاد «الدفاع الجوي» في القاهرة.

تردد قناة تايم سبورتس الأرضية لمشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا

وتذاع مباراة مصر وبوتسوانا، عبر تردد البث الأرضي لقناة تايم سبورتس، ويجب تثبت إريال خارجي، وضبط التليفزيون على تردد UHF 32 بالنسبة للتلفزيونات العادية، أما الشاشات الحديثة «LCD وLED»، فيجب تحويل الشاشة إلى ATV أو DTV، وتوصيل السلك الخاص بالإريال الخارجي.

ترتيب منتخب مصر وبوتسوانا قبل لقاء الليلة

منتخب مصر، تعادل يوم الجمعة الماضي، مع مضيفه كاب فيردي بهدف لكل منهما، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، ليواصل الفراعنة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة.

يحتل منتخب بوتسوانا، المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وجاء كاب فيردي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرا المنتخب الموريتاني يتذيل المجموعة برصيد 4 نقاط أيضا.