إطلاق قطار الشباب للأقصر وأسوان أسبوعيا.. اعرف كيفية الحجز والاشتراك

برنامج «اعرف بلدك» يعتبر فرصة مميزة للاستمتاع برحلة فريدة إلى مدينتي الأقصر وأسوان، اللتين تزخران بالمعالم الأثرية والطبيعة الساحرة، وتطلقها وزارة الشباب والرياضة من أجل تشجيع السياحة الداخلية وللإطلاع على معالم البلد، لذا أعلنت هيئة السكك الحديد عن إطلاق قطار للشباب بشكل أسبوعي تيسيرا على الشباب عند السفر ضمن تلك الرحلات.

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل رحلات قطار الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتستمر في إطلاقها لمدينتي الأقصر وأسوان على مدار فصل الشتاء.

قطار الشباب

سيتم إطلاق قطار الشباب ضمن رحلات اعرف بلدك من 22/11/2024 وحتى 27/2/2025، وستشمل 28 رحلة ذهاب وعودة (قطاران أسبوعيًا في الاتجاهين).

مواعيد القطار: من القاهرة: مساء الجمعة الساعة 5:00.

من أسوان: مساء الخميس الساعة 8:00.

أهداف البرنامج

تنشيط السياحة الداخلية.

إتاحة الفرصة للشباب للتعرف على التراث المصري.

تعزيز التفاعل الثقافي بين مختلف محافظات مصر.

كيفية الحجز والاستفسار

يمكم الحجز في قطار الشباب من خلال الذهاب إلى مقروزارة الشباب والرياضة أو مكاتب الحجز التابعة للسكك الحديدية.

لمزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة مكاتب السكك الحديدية أو التواصل مع وزارة الشباب.

شروط وضوابط الاشتراك في برنامج اعرف بلدك

لضمان تحقيق تجربة ممتعة وآمنة لجميع المشاركين، تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها، وتشمل:

الشروط العامة: عدم اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

البرنامج مخصص للشباب فقط، مما يعزز بيئة ملائمة لتحقيق أهداف الرحلة.

عدم إمكانية التبديل أو استرداد المبلغ، حيث أن الاشتراك غير قابل للاسترداد أو التحويل إلى شخص آخر بعد السداد.

حظر التدخين: التدخين ممنوع تمامًا في أماكن الإقامة، وسائل الانتقال، المزارات السياحية.

صحة البيانات والمسؤولية القانونية: إذا كانت بيانات المتقدم غير صحيحة أو خالف تعليمات هيئة الإشراف يتم إنهاء مشاركته فورًا دون استرداد المبلغ، أي مخالفات أمنية تُعرِّض المشارك لإجراءات قانونية فورية.

التغييرات في البرنامج: يحتفظ المشرف بالحق في تعديل البرنامج السياحي وفق الظروف الطارئة.

الوزارة غير مسؤولة عن أي أضرار شخصية، ويُعتبر المشارك مسؤولًا عن سلامته الشخصية.