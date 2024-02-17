انطلاق رحلات قطار الشباب ضمن برنامج «اعرف بلدك» بالأقصر وأسوان

شهدت محطة مصر بالقاهرة انطلاق قطار الشباب، حيث جرى تخصيص الرحلة لأعضاء الاتحاد العربي للشباب والبيئة، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والإعلاميين لمرافقة الرحلة، وحضور المؤتمر وكان في استقبالهم عدد من كبار المسئولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

انعقاد مؤتمر الشباب والبيئة بمحافظة أسوان

يأتي ذلك في إطار التعاون المُشترك بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووزارة الشباب والرياضة بمٌناسبة انعقاد مؤتمر الشباب والبيئة بمحافظة أسوان الشهر الجاري.

يذكر أن رحلات قطار الشباب تتم بشكل سنوي بالتعاون بين وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة ضمن برنامج «اعرف بلدك»، للعمل على تنشيط السياحة الداخلية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان.

التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن المائى العربى

ويستعد الاتحاد العربي للشباب والبيئة لتنظيم مؤتمره السنوي تحت عنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي والأمن المائي العربي» بمحافظة أسوان الشهر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب، وتحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث من المقرر أن يكون هناك زيارات ميدانية للتعرف على التراث الأسواني وزيارة للمعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، إلى جانب تنظيم زيارة خاصة للسد العالي