«المالية» تنتهي من مراجعة قوائم مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ5 ملايين موظف

انتهت وزارة المالية من مراجعة قوائم مرتبات شهر نوفمبر 2024، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وعددهم يقارب 5 ملايين موظف في جميع المؤسسات الحكومية، وفقًا لما ورد في الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

ووفق الإعلان الرسمي للمالية أن يوم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 يوافق الأحد 24 نوفمبر الجاري، ويستمر القبض لمدة 4 أيام متصلة يستطيع خلالها جميع الموظفين سحب المرتب من ماكينات الصرف الآلي التي يصل عددها إلى 25 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة في القاهرة الكبرى والمحافظات.

وبحسب الكتاب الدوري للمالية أن مرتبات شهر نوفمبر 2024 سوف تصرف في الموعد المحدد لها يوم الأحد المقبل وأنها سوف تصرف بالزيادة الأخيرة المعتمدة من قبل الحكومة في الكتاب الدوري رقم 77 لسنة 2024 والتي يتم صرفها منذ شهر مارس الماضي.

جدول مرتبات شهر نوفمبر

- مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألفا و100 جنيه.

- زيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 ألاف و508 جنيه.

- مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه.

- مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد يصرف بزيادة 300 جنيه

- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.

- مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.