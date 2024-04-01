جدول صرف مرتبات العاملين في ماكينات ATM لمنع التزاحم (مستند)

أعلنت المصالح والجهات والوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري للدولة، مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024، وفقا للمنشور الذي تلقته وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارة المالية اليوم.

جدول لصرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024

وحصلت «الوطن» على نسخة من المنشور الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية برقم 22 لسنة 2024 والذي وضع جدولا لصرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024 من ماكينات «ATM»، بالإضافة إلى صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

صرف مستحقات شهر أبريل قبل عيد الفطر

وجاء نص المنشور كما يلي «في إطار جهود وزارة المالية نحو التيسير على العاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة، وحفاظا على التدفقات النقدية للخزانة العامة، ووفقا لمواعيد الصرف الواردة بمنشور وزارة المالية رقم 11 لسنة 2018، فقد وافق الدكتور وزير المالية على مواعيد صرف مرتبات العاملين ومستحقاتهم الأخرى بكل الجهات الحكومية لشهري أبريل ومايو 2024 وفقا للمواعيد التالية قرين كل شهر:

-صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين لشهر أبريل 2024 (حوافز - مكافآت - بدلات- كل المتغيرات) على 3 أيام هي:

الخميس 4 /4 / 2024

الأحد 7 / 4 / 2024

الاثنين 8 / 8 / 2024

- صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات وما في حكمها، خلال 5 أيام كما يلي :

الأحد 21 / 4 / 2024

الاثنين 22 / 4/ 2024

الثلاثاء 23 / 4 / 2024

الأربعاء 24 / 4 / 2024

الأحد 28 / 4/ 2024

ثانيا: صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين لشهر مايو 2024 (حوافز - مكافآت - بدلات- كل المتغيرات) على 3 أيام هي:

الأربعاء 8 / 5 /2024

الخميس 9 / 5 / 2024

الأحد 12 / 5 / 2024

- صرف مرتبات شهر مايو 2024 وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات وما في حكمها خلال 5 أيام كما يلي:

الخميس 23 / 4 / 2024

الأحد 26 / 5 / 2024

الاثنين 27 / 5 / 2024

الثلاثاء 28 /5 /2024

الأربعاء 29 / 5 / 2024

ونوهت الجهات الإدارية بالإعلان عن إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، التي تحددها المديريات المالية بالسلطة المختصة، لتخفيف التزاحم على ماكينات ATM (الصراف الآلي) .