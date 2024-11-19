أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في مصر.. تحديث جديد

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في مصر بنهاية التعاملات الصباحية، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 3690 جنيها للشراء بدون المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر تحديث جديد، ليصل إلى 3690 جنيها للشراء و3670 جنيها للبيع بدون المصنعية أو ضريبة الدمغة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

أما سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في المحلات بدون مصنعية، سجل الآن 4217 جنيها للشراء و4194 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 في المحلات الآن

وبالنسبة إلى سعر جرام الذهب عيار 18 في المحلات الآن بدون المصنعية، يباع بـ 3163 جنيها للشراء و3146 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14 في المحلات اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 بدون مصنعية الآن في المحلات إلى 2460 جنيها للشراء و2446 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

حقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية، 29 ألفا و520 جنيها للشراء و29 ألفا و500 جنيه للبيع.

سعر اوقية الذهب العالمي

وبالنسبة إلى سعر اوقية الذهب العالمي الآن في البورصات العالمية، يتداول عند 2637 دولارا للشراء و2636.5 دولار للبيع.

ارتفاع سعر الذهب عالميا.. الأوقية زادت كم؟

ومنذ بدء التداولات العالمية على الذهب اليوم الثلاثاء ارتفع سعر الأوقية بحوالي 27 دولارا حتى الآن ، ليواصل رحلة الصعود التي بدأها امس بعد ان اغلق تداولات الاثنين على ارتفاع بمقدار 50 دولارا.