تحرك مفاجئ في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2024.. «آخر تحديث لـ عيار 21» (فيديو)

أعلنت مؤسسة «جولد بيليون» منذ قليل، عن تحرك مفاجئ كبير شهده سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في مصر على مستوى محال الصاغة المختلفة، وأوضحت الشركة المتخصصة في المعدن الأصفر، أن هذا التحرك الذي شمل كافة الأعيرة ومنها عيار 21، تأثر بسعر الذهب على المستوى العالمي، والذي بدأ التعافي مع بداية الأسبوع الجاري.

سعر الذهب اليوم في مصر بعد التحرك المفاجئ

واستعرضت «جولد بيليون» أسعار عيارات الذهب في مصر دون مصنعية أو ضريبة في آخر تحديث لها خلال التعاملات الصباحية، وذلك بعد التحرك الكبير بشكل مفاجئ، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 الآن

بلغ سعر الذهب عيار 24 للجرام الواحد الآن 4206 جنيها للشراء، مقابل 4183 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

ووصل سعر الذهب عيار 21 للجرام الواحد في مصر إلى 3680 جنيها للشراء، مقابل 3660 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة

كما بلغ سعر الذهب عيار 18 للجرام الواحد في الصاغة 3154 جنيها للشراء، مقابل 3137 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

أما فيما يتعلق بسعر الذهب عيار 14 للجرام الواحد اليوم فسجل 2453 جنيها للشراء، مقابل 2439 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في آخر تحديث 29 ألفا و440 جنيها للشراء، مقابل 29 ألفا و420 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم عالميا

أما عن سعر المعدن الأصفر على الجانب العالمي فسجل سعر أونصة الذهب 2634 دولارًا للشراء.