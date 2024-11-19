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توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة وأماكن سقوط الأمطار

كتب:

إسراء حامد محمد
04:10 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
حالة الطقس

حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، ويكون معتدلا نهارا على الأنحاء كافة، وتكون هناك فرصة لظهور الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار متوسطة تضرب عددا من المناطق خلال ساعات

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المناطق التي تشهد سقوط أمطار، خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا الأربعاء 20 نوفمبر.

وتكون الأمطار رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، ولكنها لن تصل إلى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة الأربعاء 20 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة 21 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 22 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

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