1000 يوم على الأزمة الروسية الأوكرانية.. كم دفعت أمريكا لدعم زيلينيسكي؟

يصادف اليوم الثلاثاء مرور 1000 يوم على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، منذ أن شنت القوات الروسية هجمات على 3 محاور.

فوز الرئيس المنتخب ترامب يعطي موسكو ثقة إضافية

وبحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، فإن روسيا تكسب الأرض في هذه الأزمة، في حين يعطي فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب موسكو ثقة إضافية في أن أوكرانيا لن تكون قادرة على عكس مسار الأمور.

قدمت الولايات المتحدة 64 مليار دولار من المساعدات العسكرية خلال السنة الأخيرة من تلك الأيام الألف، وهو الإنفاق الذي انتقده ترامب في كثير من الأحيان، بينما تجاوزت ما منحته واشنطن لكييف حاجز 140 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، يستعد المسؤولون الأوكرانيون لإمكانية إجراء محادثات سلام بقيادة ترامب.

بوتين يوقع على عقيدة نووية معدلة

وكان الرئيس بايدن والذي تنتهي ولايته قبل شهرين قد منح أوكرانيا الإذن باستخدام صواريخ بعيدة المدى لإطلاق النار ضد القوات الروسية والكورية الشمالية في كورسك.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الثلاثاء، على عقيدة نووية معدلة تعلن عن عتبة أقل لاستخدام الأسلحة النووية خاصة بعدما سمحت واشنطن المتحدة لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى.