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سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء19-11-2024.. آخر تحديث

كتب:

أشرف توفيق
05:22 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الدرهم

الدرهم

 سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء19-11-2024 في مختلف البنوك المصرية، حالة من الاستقرار النسبي في سعر البيع والشراء، حيث سجلت العملة الإمارتية اليوم في البنك المركزي  المصري 13.50 جنيه للبيع، و13.47 جنيه للشراء.

 سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حسب آخر تحديث معلن عبر مواقع البنوك الرسمية، كالتالي:

 سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 13.50 جنيه للبيع، و13.47 جنيه للشراء.

 سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

في حين سجلت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك مصر.

 13.49 جنيه للبيع، و13.45 جنيه للشراء.

 سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية فسجل 13.50 جنيه للبيع، و13.45 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة، سجل 13.49 جنيه للبيع، و13.45 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الأسلامي

وعن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف ابو ظبي الإسلامي، فسجل 13.47 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع.

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