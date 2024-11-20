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قصور الثقافة تعلن أماكن عرض فيلم «الهوى سلطان».. التذكرة بـ40 جنيها

كتب:

إلهام الكردوسي
02:00 ص | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان

حددت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، أماكن عرض فيلم «الهوى سلطان» لمنة شلبي في المواقع التابعة لقصور الثقافة ضمن مشروع «سينما الشعب» الذي تنفذه الوزارة في القاهرة والمحافظات، الذي يقدم أسعار تذاكر مخفضة لا تتجاوز 40 جنيها.

وأوضح مصدر مسؤول في قصور الثقافة أن فليم «الهوى سلطان» يعرض في عدد من المحافظات بقصر ثقافة دمنهور، والزقازيق وكفر الشيخ وسينما السادات بالمنوفية وأبو المطامير والأنفوشي والقناطر الخيرية ومكتبة البحر الأعظم وقصر السينما بالقاهرة.

مواعيد عرض فيلم «الهوى سلطان»

ومن المقرر عرض مواعيد عرض فيلم «الهوى سلطان» في حفلات 10 صباحا، 3 عصرا، 8 مساء، 12 منتصف الليل، على أن يصل سعر التذكرة 40 جنيها، بينما يكون 20 جنيها في الحفلة الصباحية وحفلة 12 منتصف الليل من الأحد إلى الخميس فقط.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي