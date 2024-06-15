«سينما الشعب» تعرض الأفلام الجديدة في 18 محافظة.. سعر التذكرة 40 جنيها

تقدم وزارة الثقافة 4 أفلام جديدة من أفلام عيد الأضحى فى 20 موقعاً ثقافياً من مواقع مشروع «سينما الشعب»، التابع لهيئة قصور الثقافة، فى 18 محافظة، بسعر موحد ومخفض بقيمة 40 جنيهاً للتذكرة، وتضم الأفلام التى سيتم عرضها فى مواقع «سينما الشعب»، خلال أيام العيد «ولاد رزق 3 القاضية»، و«أهل الكهف»، و«عصابة الماكس»، و«اللعب مع العيال».

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم «ولاد رزق 3 القاضية» فى كل من قصر السينما، وثقافة روض الفرج بالقاهرة، ومكتبة البحر الأعظم بالجيزة، وقصر الأنفوشى بالإسكندرية، وثقافة الزقازيق، وسينما السادات بالمنوفية، وثقافة دمنهور، وقصر ثقافة أبوالمطامير بالبحيرة، وقصر ثقافة القناطر، وسينما هيبس فى الوادى الجديد، وقصر ثقافة قنا، ولأول مرة فى قصر ثقافة ديرب نجم بالشرقية، الفيلم بطولة نخبة من نجوم الفن، منهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

أما فيلم «أهل الكهف» فيعرض فى كل من مسرح 23 يوليو بالمحلة، والمركز الثقافى بطنطا فى الغربية، وقصر ثقافة أسيوط، الفيلم بطولة خالد النبوى، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وأحمد عيد، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

ويُعرض فيلم «عصابة الماكس» فى كل من سينما قصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة ببا فى محافظة بنى سويف، الفيلم بطولة عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد فهمى، وروبى، وأوس أوس، ولبلبة، من تأليف أمجد الشرقاوى ورامى على، وإخراج حسام سليمان.

وأخيراً فيلم «اللعب مع العيال» يعرض بقصر ثقافة العريش فى شمال سيناء، والمركز الثقافى بكفر الشيخ، وقصر ثقافة الإسماعيلية، الفيلم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمد إمام، وباسم سمرة، وأسماء جلال، ودينا، وويزو، ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءاً من 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجاً فنياً حافلاً لمشاركة المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى فى القاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية الكبرى، ومنها الدراما الغنائية «نوستالجيا» الثمانينات والتسعينات للمرة الأولى بمسرح السامر فى الفترة من 17 إلى 19 يونيو، وقصر ثقافة القناطر يوم 20 يونيو.

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية بعدة محافظات، منها بورسعيد والأقصر، وبرنامج «فرحتنا فى لمتنا» بالمشروع الثقافى بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.