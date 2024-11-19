استبيان حول أوضاع ومستقبل الصحافة ضمن أعمال المؤتمر السادس للصحفيين

أطلقت الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، استبيانا للصحفيين كجزء من أعمال المؤتمر العام للتعرف على ملاحظاتهم ورؤيتهم لآليات تطوير العمل والمؤسسات وإيجاد حلول لأزمات الصحافة والصحفيين، ومستقبل صناعة الصحافة واقتصاديات الصحافة والتشريعات الصحفية، وصولا إلى مخرجات معبرة عن الواقع الصحفي في مصر من خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية الذي ينعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل.

انتهاء التسجيل في الاستبيان 7 ديسمبر

وتدعو الأمانة العامة للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، الزملاء الصحفيين للمشاركة في الاستبيان؛ للحصول على نتائج ومقترحات وملاحظات معبرة عن رؤية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وممتهني الصحافة، وينتهي التسجيل في الاستبيان 7 ديسمبر المقبل، على أن تكون نتائجه وإحصائياته على طاولة فعاليات المؤتمر.

وروعي أن تكون الاستمارة مركزة ومحددة، وجرى توزيع أسئلتها في المحاور المطلوب بحثها وتتصل اتصالا وثيقًا بالهدف من المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.