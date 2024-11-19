«رياضة النواب» توصي بتشكيل لجنة لإنهاء مشكلة تراخيص بناء مراكز الشباب بالشرقية

أوصت لجنة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لسرعة السير في الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص المطلوبة لعددد من مراكز الشباب بمدينة ههيا.

رفع كفاءة مراكز الشباب

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب محمد لبيب وكيل اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن الإهمال في صيانة ورفع كفاءة مراكز الشباب بمركز ومدينة ههيا، وذلك بحضور الدكتور محمد نعمه كجك السكرتير العام المساعد لمحافظ الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، والمهندسة هالة على كامل مدير إدارة المنشآت بالشرقية.

وأكد النائب حاتم عبدالعزيز، مقدم طلب الإحاطة أن العديد من مراكز الشباب بمدينة ههيا تواجه مشكلات كبير منها مراكز شباب قرى (كفر حمودة – المحمودية – نادي ههيا الرياضي – خلوة دبوس – قرية الشبراوين – قرية شرشيمة – قرية السكاكرة).

وقال الدكتور محمود عبدالعظيم ، وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية، إنه بالنسبة لمركز شباب كفر حمودة: تم إنشاء مبنى مرحلة أولى خلال العام 2023/ 2024، وتم استكمال مبنى مرحلة ثانية خلال العام المالي 2024/ 2025.

وأوضح «عبدالعظيم» أنه بالنسبة لمركز شباب قرية المحمودية، تم عمل الصيانة والترميم للمبنى بالخطة للعام المالي 2016/ 2017، وإنشاء ملعب خماسي واستلامه في عام 2018، وعمل مقايسة من قبل المديرية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير المبلغ ولكن مجلس الإدارة رفض تسليم الموقع لرغبته بتعلية الملعب 1 متر.

وفيما يخص مركز شباب خلوة دبوس، تم إنشاء مبنى وسور حول الملعب الترابي، وتم استلامه بتاريخ 7/12/2019 بتكلفة مليون و340 ألف جنيه، ومتبقي جزء من السور أمام المبنى الإداري وتم التوجيه لمركز الشباب باستغلاله كمشروع استثماري، وتم إسناد عملية إحلال وتجديد للملعب الخماسي للهيئة العربية للتصنيع (ABD) ولكن لم تحضر الشركة المنفذة.

تخصيص قطعة أرض لنادي ههيا الرياضي

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبد العزيز، بشأن، استغلال قطعة الأرض التي تم تخصيصها لنادي ههيا الرياضي بمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية، والبدء في الإنشاءات الخاصة بالنادي.

وأفاد إيهاب الابيارى مدير عام الانشاءات الرياضية بوزارة الشباب بأن قطعة الأرض ليست مخصصه للنادي، وأنها مؤجرة من هيئة الطرق وغير مسموح بإقامة أي منشآت عليها طبقا للتعاقد المبرم بين الجهتين ومسموح بإقامة ملاعب، وتم عمل ملعب خماسي من الخطة المركزية لوزارة الشباب والرياضة وطرح المديرية للعام المالي 2023/2024 بتكلفة مليون و350 ألف جنيه، وقد قام الدكتور وزير الشباب والرياضة بافتتاح الملعب بتاريخ 28/9/2024.

كما اقترح الدكتور محمد نعمه كجك السكرتير العام المساعد لمحافظ الشرقية، بعقد اجتماع مع النائب مقدم طلب الإحاطة والتنفيذين بمديرية الشباب والرياضة بشأن إنهاء مشكلة التصالح الخاصة بالمبنى الإداري وذلك في خلال أسبوع من تاريخه.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبد العزيز، بشأن عدم إنشاء السور الخاص بمركز شباب قرية دبوس وعدم تنجيل ملعبه وعدم إمداد المركز بالتجهيزات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بالمركز.

توصيات اللجنة

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بإفادتها بخطاب رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة للرد على جميع التوصيات الصادرة منها، وذلك خلال الفصل التشريعي الحالي بالاجتماعات والزيارات الميدانية، وكذلك إفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من الأعمال الإنشائية الواردة بطلبات الإحاطة.