اعتماد الكشوف النهائية لانتخابات اتحاد الطلبة بجامعة الزقازيق

عقدت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلبة بجامعة الزقازيق اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 19-11-2024 برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة ورئيس اللجنة، لمتابعة الجدول الزمني المعلن للإجراءات الانتخابية واعتماد الكشوف النهائية للانتخابات بجميع كليات الجامعة.

الانتخابات الطلابية فرصة لإرساء قيم المشاركة الطلابية وتعزيز روح القيادة

أكد الدكتور خالد الدرندلي أن الانتخابات الطلابية، تٌعد فرصة مهمة لإرساء قيم المشاركة الطلابية وتعزيز روح القيادة لدى الطلاب، مُشيدًا بالتنظيم الجيد للعملية الانتخابية والالتزام بالقوانين المنظمة لها، لافتا إلى أن إدارة الجامعة تسعى دائمًا لدعم النشاط الطلابي بكافة أشكاله باعتباره جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب.

الالتزام بالقواعد التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية

أضاف الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ونائب رئيس اللجنة، أن الكشوف النهائية تم إرسالها إلى جميع الكليات، وستعلن رسميًا يوم 20 نوفمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي، وتنتهي فعاليات الحملات الانتخابية في 28 نوفمبر، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقواعد التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس وشفاف.

أوضح الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة الطلابية، كونها وسيلة لتعزيز مهارات الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في القضايا المجتمعية والوطنية، مشيدًا بحرص الطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية تُجرى وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بالإضافة إلى اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019.