919 طالبا يتقدمون لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا تلقي طلبات الطعون الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/ 2025، اليوم الاثنين، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن قبل إعلان فتح باب الترشح للانتخابات، والتي بدأت أعمالها الخميس الماضي بحسب استمارات الترشح من قبل الطلاب.

انتخابات اتحاد طلاب جامعة طنطا

وقال الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إنه وفقا الجدول الزمني الخاص بانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طنطا للعام الجامعي 2024-2025، يتم اليوم تلقى الطعون في المرشحين.

وأوضح أن إجمالي الطلاب المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بلغ 919 طالبًا وطالبة، على مستوى كليات الجامعة وعددها 15 كلية، ومن المقرر غلق باب الطعون الخامسة في الرابعة مساء اليوم.

انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب

وبدأت انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طنطا، الخميس الماضي، بفتح باب الترشح، وسحب وتقديم الاستمارات من قبل الطلاب الراغبين في الترشح، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات، وغدا الثلاثاء يتم فحص الطعون على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر.

وتنطلق الجولة الأولى في انتخابات اتحاد طلاب جامعة طنطا 2024 يوم 24 نوفمبر، بينما تقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، على أن تنتهى الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.