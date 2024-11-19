دراسة جديدة: نصف الأنهار الجليدية مهددة بالاختفاء بحلول عام 2100

حذرت دراسة جديدة من أن أكثر من نصف الأنهار الجليدية في العالم، قد تختفي بحلول نهاية هذا القرن بسبب تغير المناخ، إذ توقع علماء من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، وجامعة بروكسل الحرة في بلجيكا، فقدان الأنهار الجليدية في ظل سيناريوهات مختلفة لانبعاثات الكربون، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ودرس العلماء جميع الأنهار الجليدية في العالم، والتي يبلغ مجموعها حوالي 200 ألف نهر في ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة، متوقعين اختفاء ما يصل إلى 54% من جميع الأنهار الجليدية، في عام 2100.

ويأتي ذلك بعد أن اضطرت إيطاليا وسويسرا إلى إعادة رسم الحدود بينهما بسبب ذوبان الأنهار الجليدية.

تأثير انهيار الأنهار الجليدية على البيئة

وقال البروفيسور هاري زيكولاري، عالم الجليد في جامعة فريجي في بروكسل، إن الأنهار الجليدية تعتبر ذات أهمية كبيرة، وبالتالي فإن التغيرات الجليدية تؤثر بشكل مباشر على مجتمعنا والبيئة الطبيعية، ويمكن أن تؤدي الأنهار الجليدية إلى مخاطر طبيعية.

ويرى «زيكولاري» أن أحد المخاوف الرئيسية هو تأثير ذوبان الأنهار الجليدية على ارتفاع مستويات سطح البحر، والذي بدوره يزيد من خطر فيضانات المدن والبلدات، وخاصة الأقرب إلى السواحل.

استنزاف موارد المياه العذبة

ويؤدي فقدان الأنهار الجليدية إلى استنزاف موارد المياه العذبة، التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص للحصول على مياه الشرب.

وقال البروفيسور «زيكولاري» إن إمدادات المياه من الأنهار الجليدية ستؤثر على التنوع البيولوجي، وتوافر المياه للصناعة والزراعة.