وظائف لجميع المؤهلات في 3 شركات برواتب مجزية وتأمينات.. اعرف الشروط

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب في جميع المجالات، من خلال الإعلان عن وظائف خالية في شركات القطاع الخاص، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتوظيف ومبادرتي «توظيف مصر» و«بداية جديدة لبناء الإنسان».

وظائف الشباب والرياضة في شركات القطاع الخاص

وفيما يل تفاصيل وظائف لجميع المؤهلات في شركات القطاع الخاص، وشروطها وكيفية التقديم فيها، وذلك على النحو التالي:

وظائف شركة مرمونيل

توفر الشركة وظائف في التخصصات التالية:

1- مشرف معماري.

2- فني جودة.

3- فني تركيب رخام.

4- فرد أمن.

5- عامل إنتاج.

6- سائق كلارك.

الحقوق والمميزات

- مرتب مجز.

- حافز إنتاج.

- تأمين اجتماعي وطبي وتأمين على الحياة.

- بدل انتقال أو توفير وسيلة انتقال.

- منح في الأعياد والمناسبات.

شروط الوظائف

- مؤهل عال تخصص رقابة جودة لوظيفة فني جودة.

- مؤهل متوسط أو يجيد القرأة والكتابة.

- موقف واضح من التجنيد.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات لوظيفة مشرف معماري أو فني رخام.

وظاف شركة ميتا فورم

تعلن شركه ميتافورم لصناعة السلالم والسقالات المعدنية عن توفر فرص العمل الآتية:

1- مسؤولة مبيعات عبر الهاتف Telesales، بالشروط الآتية:

- حاصلة على مؤهل عال.

- يفضل خبرة فى مجال مبيعات العدد والأدوات.

- مكان العمل: مصر الجديدة.

المزايا والحقوق

- مرتب مجز.

- تأمين اجتماعي وطبي.

- عمولة علي المبيعات.

وظائف شركة مونجيني للصناعات الغذائية

تطلب الشركة شباب للتعيين في المجالات الآتية:

1- مدير مبيعات منطقة، Area Manager، خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

2- مساعد مدير منطقة Area Manager Assistant، خبرة من 2 إلى 4 سنوات.

شروط الوظائف

- مطلوب جميع المؤهلات، مؤهل فوق، متوسط، عالي.

- خبرة في مجال الاغذية أو المطاعم.

- الحد الأقصى للسن 40 سنة.

- مستوى جيد فى اللغة الانجليزية.

مكان العمل: الجيزة والقاهرة.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- رواتب جيدة حسب الخبرة.

- يوم راحة أسبوعي.

- 9 ساعات عمل يتخللهم ساعة راحة.

- بدل اننقال.

- خط موبايل.

- حوافز.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

للراغبين في التقديم على وظائف الشباب والرياضة بشركات القطاع الخاص، يمكن الدخول على صفتحها الرسمية على فيس بوك وملء الاستمارات الخاصة بالوظائف.