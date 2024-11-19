وظائف مبيعات بالقاهرة والجيزة لجميع المؤهلات.. بدل انتقال وخط موبايل وحوافز

توفر وزارة الشباب والرياضة العديد من فرص عمل للشباب الحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية، وأعلنت عبر صفحتها على فيس بوك عن وظائف جديدة في أحد محلات الحلوى الشهيرة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف المطلوبة والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، وكيفية التقديم لها، وتتمثل في الآتي:

الوظائف المطلوبة بأحد محلات الحلوى

- مدير مبيعات منطقة، ويشترط أن يكون لديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- مساعد مدير منطقة، ويشترط أن يكون لديه خبرة من 2 إلى 4 سنوات.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في الجيزة والقاهرة.

- الوظائف المتاحة لجميع المؤهلات الدراسية، سواء كان مؤهل فوق المتوسط أو عالي.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في مجال الأغذية أو المطاعم.

- الحد الأقصى للسن 40 عام.

- أن يكون المتقدم ل الوظائف الخالية جيد فى اللغة الإنجليزية.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين رواتب جيدة حسب الخبرة.

- تمنح الشركة للعاملين يوم راحة أسبوعي.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات يتخللها ساعة راحة.

- توفر الشركة للعاملين بدل انتقال وخط موبايل وحوافز.

كيفية التقديم للوظائف المطلوبة

ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف المعلن عنها عبر وزارة الشباب والرياضة، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة على موقع الفيس بوك، والدخول منها للاستمارة الخاصة بالوظائف وملء كافة البيانات الموجودة بها.