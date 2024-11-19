«القاهرة الإخبارية»: توقف إنتاج أكبر حقل نفط في أوروبا بسبب انقطاع الكهرباء

حالة من القلق تسود أسواق الطاقة العالمية، بعد توقف الإنتاج في يوهان سفيردروب النرويجي، إحدى الركائز الرئيسية للإمدادات النفطية في أوروبا على خلفية انقطاع التيار الكهربائي، دون جدول زمني واضح لإعادة تشغيله.

العمل جارٍ لإعادة التشغيل

ووفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «بسبب انقطاع الكهرباء.. توقف إنتاج أكبر حقل نفط في أوروبا»، فإن شركة إيكونير أعلنت أن العمل جارٍ لإعادة التشغيل؛ إذ إن العطل نجم عن تصاعد الدخان في محطة تحويل كهرباء برية، ترسل الطاقة إلى المرحلة الأولى من تطوير الحقل.

وتابع التقرير: «في وقت سابق، أعلنت الشركة النرويجية إكوينر، أنها تمتلك قرابة 43% من حقل يوهان سفيردروب، الذي ينتج نحو 755 ألف برميل من المكافأ النفطي يوميا»، مؤكدا أن «هذا التوقف سيضغط على إمدادات خام بحر الشمال، وإن استمر العطل لفترة طويلة فمن المتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا، في ظل الظروف الحالية للسوق العالمية».