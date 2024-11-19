وظائف المعلمين بالأزهر الشريف.. التخصصات وشروط التقديم

أعلن الأزهر الشريف، حاجته للاستعانة بـ12 ألفا و498 معلمًا بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/2025، بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

موعد التقديم للعمل بنظام الحصة

وأوضح بيان الأزهر الشريف، أنه على الراغبين في التقدم للعمل بالحصة في التخصصات المطلوبة، تقديم طلباتهم يدويًا إلى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمقر ديوان المنطقة، في موعد أقصاه 15 يومًا بدءًا من 23 نوفمبر الجاري.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف

أصل المؤهل الدراسي و4 صور منه.

الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

4 صور من بطاقة الرقم القومي.

4 صور من شهادة الميلاد.

حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

إقرار بعدم المطالبة بالتعيين او التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا.

التخصصات المطلوبة والشروط

معلم مواد شرعية وعربية: يجب أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والاعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون).

معلم لغة إنجليزية: أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

معلم رياضيات: أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء): (أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء).

معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا): أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.