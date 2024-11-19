مفاجآت بالجملة.. تعرف على جميع المتأهلين لأمم أفريقيا 2025

تأهل 24 منتخبا إلي نهائيات الأمم الأفريقية المقبلة، التي سوف تقام في المغرب 2025، بعدما جرى تقسيم 48 منتخبا أفريقيا على 4 مجموعات، بواقع 12 مجموعة، يتأهل منها متصدر ووصيف كل مجموعة.

المنتخبات المتأهلة إلي امم افريقيا 2025

وجاءت المنتخبات المتأهلة لأمم افريقيا 2025، التي سوف تقام بالمغرب، في ديسمبر 2025، كالتالي:

من المجموعة الأولى: جزر القمر «المتصدر»، وتونس «الوصيف».

من المجموعة الثانية: المغرب «المتصدر»، والجابون «الوصيف».

من المجموعة الثالثة: مصر «المتصدر»، وبوتسوانا «الوصيف».

من المجموعة الرابعة: نيجيريا «المتصدر»، وبنين «الوصيف».

من المجموعة الخامسة: الجزائر «المتصدر»، وغينيا الإستوائية «الوصيف».

من المجموعة السادسة: أنجولا «المتصدر»، والسودان «الوصيف».

من المجموعة السابعة: زامبيا «المتصدر»، وكوت ديفوار «الوصيف».

من المجموعة الثامنة: الكونغو «المتصدر»، وتنزانيا «الوصيف».

من المجموعة التاسعة: مالي «المتصدر»، وموزمبيق «الوصيف».

من المجموعة العاشرة: الكاميرون «المتصدر»، وزيمبابوي «الوصيف».

من المجموعة الحادية عشرة: جنوب أفريقيا «المتصدر»، وأوغندا «الوصيف».

من المجموعة الثانية عشرة: السنغال «المتصدر»، وبوركينا فاسو «الوصيف».

أبرز الغائبين عن أمم افريقيا 2025

ويغيب عن بطولة الأمم الأفريقية 2025 عدة منتخبات، اعتدنا على رؤيتها في البطولة، بعدما فشلت في الحصول على أحد المراكز المؤهلة للبطولة، وجاءت تلك المنتخبات كالتالي:

منتخب غانا الذي تذيل مجموعته، التي ضمت كلا من أنجولا والسودان والنيجر، ليودع «البلاك ستارز» البطولة من مرحلة التصفيات في مفاجأة كبرى، بعد أداء باهت ونتائج صادمة، كما فشل منتخب غينيا في التأهل بعدما حل ثالثا في المجموعة، التي ضمت الكونغو وتنزانيا وإثيوبيا، ليودع «الذئاب البرية» البطولة من التصفيات، بقيادة سيرهو جيراسي، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

كما فشل منتخب جامبيا في التأهل، بعدما حل ثالثا في المجموعة، التي تضم تونس وجزر القمر ومدغشقر، علاوة على غياب كاب فيردي، التي كانت «الحصان الأسود» في البطولة الماضية، ونجحت في تصدر مجموعة تضم مصر وغانا؛ إذ تغيب «القروش الزرقاء» بعد تذيل المجموعة التي ضمت كلا من مصر وبتسوانا وموريتانيا.

كما يغيب الرباعي غينيا وناميبيا وغينيا بيساو والكونغو الديمقراطية، الذي اعتدنا على وجودها في البطولة، علاوة علي غياب المنتخب الليبي الشقيق، بعدما حل رابعا في المجموعة، التي ضمت كلا من نيجيريا وبنين ورواندا.