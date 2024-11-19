استمرار سلسلة اللاهزيمة.. كشف حساب حسام حسن مع منتخب مصر 

واصل أسطورة كرة القدم المصرية والمدير الفني للمنتخب الأول حسام حسن حفاظه على سجله خاليًا من الهزائم، منذ توليه تدريب الفراعنة.

وأنهى منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 في المملكة المغربية، بتعادل إيجابي 1-1 أمام بوتسوانا، ليحجز مقعده في الكان الإفريقي على صدار المجموعة.

تأهل أبطال إفريقيا التاريخيين للبطولة الإفريقية الأقوى على مستوى المنتخبات، جاء برصيد 14 نقطة على صدارة المجموعة مصطحبة بتسوانا 8، فيما انتهت آمال موريتانيا وكاب فيردي في بلوغ النهائيات.

وعلى مدار 10 مباريات، قاد حسام حسن منتخب مصر بالشكل الأمثل، إذ واصل سلسلة اللاهزيمة منذ توليه القيادة الفنية للفراعنة.

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

لعب منتخب مصر تحت القيادة الفنية لحسام حسن 10 مباريات 8 منهم رسمية و2 ودية.

حقق الفراعنة الفوز في 6 مباريات، 5 منهم رسمية وأخرى ودية.

تعادل في 3 مباريات أخرهم أمام بوتسوانا اليوم، فيما خسر بشكل ودي مباراة وحيدة كانت أمام كرواتيا.

سجل منتخب مصر تحت إدارة حسام حسن الفنية 18 هدفا، واستقبل شباكه 8 أهداف.