جهاد جريشة يحسم جدل صحة هدف بوتسوانا أمام منتخب مصر
كتب:
إبراهيم نظمي
06:48 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
جهاد جريشة
حسم الخبير التحكيمي جهاد جريشة، صحة هدف بوتسوانا الأول في شباك منتخب مصر، بعد شكوك وجود لمسة يد على أمتلا كيباثو.
وتقدم بوتسوانا في النتيجة بحلول الدقيقة الثامنة من اللقاء، بهدف جاء بأقدام أمتلا كيباثو، قبل أن يتعادل محمود حسن تريزيجيه لمنتخب مصر في الدقيقة 16.
جهاد جريشة: هدف بتسوانا في شباك مصر صحيح
وقال جهاد جريشة في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «هدف بتسوانا في شباك منتخب مصر سليم 100%».
وأكد الخبير التحكيمي: «الهدف لا يوجد به لمسة يد، وبالتالي صحيح، والكرة بعد ارتدادها من شوبير لمست جسم اللاعب وليس يده».
لمسة يد أم لا؟#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا#AFCONQ2025 pic.twitter.com/plAGfIAwzw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2024
وشهد الهدف بعض الاعتراضات من جانب لاعبي منتخب مصر، بحجة أن الكرة ارتطمت بيد مهاجم بتسوانا، قبل أن يضعها في الشباك، لكن الحكم احتسب الهدف.