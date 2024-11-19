آخر موعد للتقديم على وظائف هيئة النقل النهري.. التخصصات والشروط

أيام قليلة على موعد انتهاء التقديم بوظائف الهيئة العامة للنقل النهري، المعلنة منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، لشغل مجموعة من الوظائف الحكومية الخالية بها عن طريق الندب، ونستعرض تفاصيل تلك الوظائف وفقا لما أعلنته بوابة الوظائف الحكومية.

آخر موعد للتقديم على وظائف هيئة النقل النهري والتخصصات المطلوبة وشروط التقديم عليها والمستندات الخاصة بكل وظيفة، وفقا لما هو معلن من قبل بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

التخصصات المطلوبة لوظائف النقل النهري

تتبع وظائف الهيئة العامة للنقل النهري وزارة النقل، وتخصصات الوظائف المطلوبة هي:

سائق سيارة بالندب

ويشترط للتقديم عليها توافر الآتي:

- العمر ألا يزيد عن 45 سنة.

- المؤهل مؤهل متوسط أو أقل من المتوسط

- تقديم بيان حالة وظيفية متضمن (الجزاءات ـ تقارير تقويم الاداء لآخر ثلاث سنوات بتقدير ممتاز).

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة رخصة قيادة عموم السيارات درجة ثالثة سارية.

صراف خزينة

ويشترط للتقديم للوظائف توافر الآتي:

- العمر ألا يزيد عن 45 سنة.

- النوع: ذكر.

- مؤهل فنى تجاري متوسط أو فوق المتوسط مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.

- تقديم بيان حالة وظيفية متضمن (الجزاءات ـ تقارير تقويم الاداء لاخر ثلاث سنوات بتقدير ممتاز).

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

كاتب تراخيص

- ألا يزيد السن عن 45 سنة.

- مؤهل فنى تجاري متوسط أو فوق المتوسط مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.

- تقديم بيان حالة وظيفية متضمن (الجزاءات ـ تقارير تقويم الاداء لاخر ثلاث سنوات بتقدير ممتاز).

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- كاتب تسجيل (بالندب)، ويشترط الآتي:

- مؤهل فني تجاري متوسط أو فوق المتوسط مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.

- العمر ألا يزيد عن 45 سنة.

- تقديم بيان حالة وظيفية متضمن (الجزاءات، تقارير تقويم الاداء لاخر ثلاث سنوات بتقدير ممتاز).

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

آخر موعد للتقديم في وظائف النقل النهري

ويمكن التقديم في وظائف هيئة النقل النهري حتى يوم 24-11-2024، أي يتبقى 5 أيام على غلق باب التقديم في الوظائف.

ويمكن للراغبين في شغل الوظائف الحكومية بهيئة التقل النهري، تقديم الطلبات في مواعيد العمل الرسمية من الساعة 8 صباحاً حتى 3 مساءً، وذلك في العنوان التالي: الزهراء - أثر النبي – مصر القديمة، أمام محطة مترو الزهراء.

المهارات المطلوبة لوظائف هيئة النقل النهري

- مراجعة تطبيق قوانين الدمغة فيما يختص بالصرفيات.

- التأكد من استيفاء توقيعات المسؤولين على مستندات الصرف قبل صرفها من الخزينة طبقاً للتعليمات والقواعد المعمول بها في الهيئة.

- التأكد من إيداع الشيكات والنقدية المحصلة يومياً بالبنك.

المهارات الفنية:- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على العمل ضمن فريق عمل.

- القدرة على تحمل المسئولية وسرعة الإنجاز.

- القدرة على تفعيل القرارات.