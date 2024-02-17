المؤهلات والشروط المطلوبة للتقديم في وظائف النقل النهري الجديدة

أعلن الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة عن حاجة الهيئة العامة للنقل النهري، لتعيين عدد (24) في وظيفة بناء سفن ثالث، و(4) في وظيفة أخصائي حسابات آلية ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث.

شروط وظائف النقل النهري

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما

- بالنسبة لوظيفة مهندس بناء سفن: أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال هندسي في أحد التخصصات (هندسة بحرية وعمراة سفن- ميكانيكا- كهرباء- ميكاترونيك)

- بالنسبة لوظيفة أخصائي حاسبات آلية ثالث: أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال في الحاسبات والمعلومات أو ما يعادله.

- ألا يقل عن جيد

- أن يجتاز المتقدم الامتحانات المقررة

المستندات المطلوبة

الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية (الوجهين)

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى إن وجد

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مواعيد وطريقة التقديم

التقديم للإعلان إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 16 فبراير الجاري وحتى 1 مارس المقبل على الـرابــط