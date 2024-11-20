عصام السقا يكشف عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل فهد البطل

كشف الفنان عصام السقا عبر إستوري حسابه موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل فهد البطل والذي انطلق تصويره منذ أيام للحاق بالسباق الرمضاني 2025.

ونشر عصام السقا صورا من كواليس تصوير مسلسل فهد البطل تجمعه بأحمد العوضي ومخرج العمل معلقا: فهد البطل.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل ينتمي لنوعية الدراما الشعبية من بطولة أحمد العوضي،صفاء الطوخي، وعصام السقا، والفنان عزت زين، وميرنا نورالدين، ويارا السكري، وأحمد عبدالعزيز، والفنانة لوسي، وعايدة رياض، ومحمود البزاوي، وحجاج عبدالعظيم، وحمزة العيلي، وهو من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام.

فيلم ري ستارت

وانتهى عصام السقا مؤخرا من تصوير فيلم ري ستارت امام تامر حسني والذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية ويضم مجموعة من الفنانين؛ أبرزهم تامر حسني ،محمد ثروت وهنا الزاهد، وهو من إخراج سارة وفيق، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد.