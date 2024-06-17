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عصام السقا يحتفل بعيد الأضحى وسط أهل بلدته: «كل سنة وأنتم طيبين» (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
03:10 ص | الإثنين 17 يونيو 2024
عصام السقا

عصام السقا

شارك الفنان عصام السقا جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو له أثناء احتفاله بعيد الأضحى، وسط أهل بلدته والتقط الصور التذكارية معهم.

ونشر عصام السقا فيديو له معلقا: العيد في البلد وسط أهالينا وحبايبنا، كل سنة وأنتم طيبين وبخير وعيد علينا كلنا يارب.

مسلسل صدفة

وشارك عصام السقا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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