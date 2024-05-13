عصام السقا ينضم لفيلم «ري ستارت» مع تامر حسني

انضم الفنان عصام السقا، لأبطال فيلم «ري ستارت»، بطولة الفنان تامر حسني، المقرر بدء تصويره تمهيدا لطرحه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي قريبا.

انضمام عصام السقا لفيلم ري ستارت

ونشر تامر حسني، عدة صور تجمعه بعصام السقا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقا: «فريق الفيلم كل يوم بيكتمل نورت الفيلم يا عصام يا حبيبي».

وأضاف: «نورتوا الفيلم يا أحلى فريق بقيادة المخرجة سارة وفيق، وبالمناسبة دي هقولكم خبر حصري أول يوم تصوير للفيلم بكره إن شاء الله دعواتكم، ونداء عاجل للفنانة هنا الزاهد والفنان باسم سمرة والفنان محمد ثروت ناموا بدري عشان التصوير بدري أوي وأنا مستنيكوا هناك من دلوقتي يا رب يا مسهل».

يذكر أن الفنان تامر حسني، شارك منذ يومين في حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وأدى أكثر من أغنية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.