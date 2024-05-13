عصام السقا يروج لفيلم ري ستارت قبل بدء التصوير غدا

روج الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام؛ لمشاركته في فيلم ري ستارت، بطولة تامر حسني والمقرر انطلاق تصويرة غدا.

ونشر عصام السقا صورة تجمعه بتامر حسني معلقا: «توكلنا على الله.. فيلم ري ستارت مع النجم الكبير وحبييي الغالي تامر حسني والنجمة هنا الزاهد والنجم باسم سمرة والنجم محمد ثروت والنجم ميكا.. تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ربنا يكرمنا بالتوفيق والنجاح دعواتكم».

فيلم ري ستارت لتامر حسني

فيلم ري ستارت ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية ويتعاون فيه تامر حسني مع مجموعة من الفنانين؛ أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، وهو من إخراج سارة وفيق، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد.