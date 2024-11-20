9 معلومات عن محمد أوز أول مسلم في إدارة ترامب.. من أصول تركية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختيار الشخصية التلفزيونية الشهيرة الدكتور أوز في منصب مدير الرعاية الطبية والخدمات الطبية، حيث يعتبر أول مسلم ينضم لإدارة ترامب في منصب مهم.

معلومات عن الدكتور محمد أوز

الوطن تستعرض بعض المعلومات عن الدكتور أوز طبقًا لما ذكر موقعه الشخصي كما يلي:

1- اسمه الحقيقي محمد جنكيز أوز، واشتهر إعلاميًا بدكتور أوز هو مواطن أمريكي مسلم متصوف من أصول تركية ويبلغ من العمر 64 عاما.

2- ولد لأسرة تركية مسلمة في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، حيث ينتمي والده لمقاطعة قونية في تركيا، وكان والده يعمل جراحًا، أما والدته والدته فكانت من أصل شركسي ومن عائلة ثرية في إسطنبول.

3- نشأ «أوز» وتلقى تعليمه في مدرسة تاور هيل في ولاية ديلاوير، وحصل على شهادة بكالوريوس في علم الأحياء بامتياز من جامعة هارفارد عام 1982، ثم حصل على الدكتوراه في الطب من كلية الطب بجامعة بنسلفانيا عام 1986.

4- حصل الدكتور أوز على عدد من براءات الاختراع المتعلقة بجراحة القلب عام 2015.

بداية شهرة دكتور أوز عام 2003

5- كان محمد اوز على موعد مع الشهرة عام 2003 حيث حل ضيفًا على المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، ومنذ ذلك الحين أصبح ظهوره معتادا على الشاشات الأمريكية.

6- أطلق برنامجه الشهير «دكتور أوز شو»، الذي يركز على القضايا الصحية والطبية، واستمر عرضه لمدة 13 موسما بدأ من عام 2009.

7- نال «الدكتور أوز» 9 جوائز إيمي، وعينه دونالد ترامب في مجلس الرئيس للرياضة واللياقة والتغذية في 2018، ثم فصلته إدارة بايدن.

8- خاض انتخابات مجلس الشيوخ عام 2022 بدعم جمهوري من ترامب نفسه وخسر في الانتخابات.

9- متزوج من الكاتبة ليزا أوز ولديهما 4 أبناء.