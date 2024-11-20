من يخلف «عبدالحافظ» في رئاسة مجمع اللغة العربية؟.. الأنظار تتجه إلى «مدكور»

منذ رحيل الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ رئيس مجمع اللغة العربية يوم 10 نوفمبر 2024، يُطرح السؤال عن موقف منصب رئيس المجمع، الذي يعد منصبًا مهمًا لإحدى المؤسسات المصرية والثقافية العريقة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رئاسة مجمع اللغة العربية تكون بقرار من وزير التعليم العالي

ورئاسة مجمع اللغة العربية تكون بقرار من وزير التعليم العالي، حسب ما أوضحته مصادر داخل المجمع لـ«الوطن»، مبينة أنَّه من المتوقع أن يصدر قرار داخلي من مجلس مجمع اللغة العربية للدكتور عبدالحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية بتسيير الشؤن المالية والإدارية للمجمع، ومباشرة مهام رئيس السلطة المختصة، وذلك لتسيير العمل داخل المجمع إلى حين اختيار رئيس، كما حدث عقب وفاة الدكتور صلاح فضل الرئيس السابق للمجمع، وذلك لحين صدور قرار التعليم العالي.

وطبقًا للقانون المنظم لعمل مجمع اللغة العربية يحل النائب محل رئيس مجمع اللغة العربية حال وفاته، لكن في الوقت الراهن لا يوجد نائب في المجمع.

من هو عبد الحميد مدكور؟

يُشار إلى أنَّ الدكتور عبدالحميد مدكور أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، تخرج في كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1966 ثم على الماجيستير من الكلية نفسها في عام 1972 ثم الدكتوراه في 1980 بعد مهمة علمية في فرنسا.