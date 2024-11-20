راجمات صواريخ ومنظومات مضادة للدروع.. أبرز المساعدات الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا

كشفت وكالة «أسوشيتد برس»، عن أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة الموجهة لأوكرانيا، ستصل إلى نحو 275 مليون دولار، كما ستشمل راجمات صواريخ من طراز هيمارس ومنظومات Javelin المضادة للدروع.

وأشارت معلومات نقلتها الوكالة، إلى أن البنتاجون سيقوم بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا في ظل المساعي الحثيثة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم كييف في ساحة المعركة في أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض قبل أن يتولي دونالد ترامب الرئاسة مجددًا في يناير المقبل.

ما الأسلحة الموجهة لأوكرانيا؟

وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة الموجهة من الولايات المتحدة لأوكرانيا أسلحة دفاع جوي، بما في ذلك راجمات هيمارس، وقذائف مدفعية عيار 150 و155 مم، بالإضافة إلى ذخائر Javelin المضادة للدبابات، ومعدات وقطع غيار أخرى.

وفي نفس السياق، أفادت «رويترز» وفقا لمسؤول أمريكي بأن بايدن وافق على إمداد أوكرانيا بألغام أرضية مضادة للأفراد، الخطوة التي تدعم إبطاء التقدم الروسي في شرق أوكرانيا خاصة عند استخدامها مع ذخائر أخرى من الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول أن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدامها في مناطق يسكنها مدنيون، فيما تتوقع الولايات المتحدة أن تستخدم أوكرانيا الألغام في أراضيها.

جرينفيلد: الولايات المتحدة ستعلن عن مزيد من حزم المساعدات العسكرية لكييف في الأيام المقبلة

كما أفادت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن الولايات المتحدة ستعلن عن تقديم المزيد من حزم المساعدات العسكرية لنظام كييف في الأيام المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل محددة.

في المقابل، ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل جهود التسوية، وتعتبر أن دول «الناتو» تصبح شريكة مباشرة في الصراع.

من جانبه حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.