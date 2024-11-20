ناقدة فنية عن تصوير 3 أفلام عالمية في مصر: سيكون له مردود اقتصادي كبير

علقت مي جودة الناقدة الفنية، على الـ3 أفلام العالمية التي تراهن على النجاح بشهادة فاريتي الأمريكية، وتسلط الضوء على مواقع تصوير مصرية، قائلة إنّ المشهد سيكون له مردود اقتصادي على مصر، إضافة إلى ترويج السياحة داخل مصر.

وأضافت «جودة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «dmc» اليوم، أنّ التصوير داخل المواقع المصرية لـ3 أفلام سيسلط الضوء على الأسواق الشعبية وثقافة الشعب وحارات وسط القاهرة الشعبية، موضحا أنّ بعض الشعوب خارج مصر لا زالت تعتقد أنّ مصر صحراء وجبال فقط، وأي شخص يزور مصر ويتمتع بزيارة الأماكن الحضارية الموجودة :«بيقول مش همشي منها».

وأوضحت أنّ الأفلام التي يتم تصويرها داخل الحارات الشعبية والأماكن المصرية القديمة تظهر الشكل الحضاري لمصر وجمالها، ومنذ العام 2019 حتى الآن جرى تصوير 55 منتجا سينمائيا ودرامي دولي داخل مصر.