أسعار الملابس الشتوي في الأسواق الشعبية.. «قائمة بأفضل الأماكن»

مع اقتراب أيام فصل الشتاء، تشهد الكثير من الأسواق المفتوحة والشعبية والمحال الكبرى إقبالا من جانب المواطنين من أجل شراء الملابس الشتوية، وتختلف أسعار الملابس الشتوي وفقا للمكان، إذ إنّ أسعارها في الأسواق الشعبية المفتوحة تكون أقل مقارنة بأسعارها في المحال والسلاسل التجارية الكبرى، وذلك وفقا لجودة الملابس والخامات المستخدمة والماركة الخاصة بها.

أسعار الملابس الشتوي

وترصد «الوطن» الملابس الشتوي لموسم شتاء 2023- 2024 في الأسواق الشعبية المفتوحة وأسعارها في المحال الكبرى، وفقا لجولة قامت بها «الوطن» في الأسواق المختلفة.

هذا وتحفل المحافظات بالكثير من الأسواق المفتوحة والمناطق المعروفة، التي يستطيع المواطنون من خلالها البحث عن ملابس الشتاء بأسعار متباينة وفقا لنوع الملابس بين أطقم أو جواكيت أو فساتين أو أحذية جلدية، بأسعار أقل من المحلات والمولات المختلفة، وتبدأ أسعار القطعة في الأسواق المفتوحة من 100 جنيه، سواء للبروفر أو البنطلون أو الجيبات، في حين تبدأ أسعار الجواكت الجلدية من 150 جنيها للأطفال و350 جنيها للكبار، في حين تبدأ أسعار ملابس «البيت» من 150 جنيها وتصل لـ400 جنيه وفقا للخامة.

ملابس شتوي 2024 في القاهرة والمحافظات

- شارع العريش بمنطقة الهرم.

- شارع فيصل.

- شارع ضياء بالهرم.

- سوق الجيزة في ميدان الجيزة بجوار السنترال.

- وكالة البلح، بوسط القاهرة.

- سوق غزة، بمنطقة الزاوية الحمراء ووسط القاهرة.

- سوق الغورية، بمنطقة الجمالية.

- شارع الأزهر، يقع بمنطقة الأزهر.

- سوق كرداسة، بمنطقة الشارع السياحي بالهرم.

- سوق الموسكي، بجوار شارع المعز، وهو أحد أهم الأسواق الشعبية بالقاهرة.

- منطقة وسط البلد بالقاهرة.

- شارع جمال عبدالناصر بوسط البلد.

- سوق العتبة، بمنطقة العتبة بالقاهرة.

- سوق خالد بن الوليد بمحافظة الإسكندرية.

- سوق البالة بمحافظة بورسعيد.

- سوق ليبيا، وشارع الإسكندرية بمطروح.

- حي الأربعين بمحافظة السويس.

- قرية «سلامون القماش»، بمحافظة الدقهلية.

- قرية طنامل مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

أسعار الملابس الشتوي في المحلات الكبرى

تختلف أسعار الملابس الشتوي للرجال والبنات والسيدات والشباب في المحال الكبرى والماركات، وفقا للمكان والجودة والخامات المستخدمة، إذ تبدأ الأسعار من 200 جنيه للقطعة.

- فستان صوف يبدأ من 300 جنيه.

- بلوفر صوف يبدأ من 200 جنيه.

- جاكيت جلد أطفال يبدأ من 500 جنيه.

- جاكيت جلد للكبار «شباب- بناتي» يبدأ من 800 جنيه.

- بنطلون قطيفة أطفال يبدأ من 200 جنيه.

- التيشرت من 320 إلى 160 جنيها.

- بيجامات قطيفة حريمي تبدأ من 500 جنيه.

- بيجامات ِأطفال «أولاد وبنات» تبدأ من 300 جنيه.

- دفاية بناتي تبدأ من 400 جنيه.

- ترنج ثقيل رجالي وشبابي يبدأ من 400 جنيه.

ملابس شتوية رجالية رخيصة

هذا وفى ذات السياق أوضحت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة ، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن أسعار الملابس الشتوي مناسبة لكل الفئات، مشيرة إلى أنّ الشعبة تتوقع هذا الموسم زيادة فى مبيعات الملابس الشتوية بداية الموسم، نظرا لاحتفالات الأعياد ورأس السنة الميلادية مع بداية العام الجديد.

وأوضحت هيكل أن الأسوق المحلية للملابس أصبحت تشهد الكثير من المنتجات والمعروضات، وذلك بخامات متنوعة إذ يجري بيعها بأسعار جيدة لكل شرائح المجتمع، وذلك لأن المصنعين حرصوا خلال الفترة الماضية على تنوع الخامات المستخدمة، وهى بذلك قد ساهمت بشكل كبير في خفض أسعار الملابس الشتوي في الأسواق.

تطور قطاع الملابس الجاهزة

هذا وشهد قطاع الملابس الجاهزة في الآونة الأخيرة، تطورا ملحوظا حيث حقق القطاع طفرة كبيرة في الصادرات، وزادت قيمة الصادرات للملابس الجاهزة بنسبة 4.8% خلال شهر يوليو الماضي، مسجلة 199 مليون دولار مقارنة مع 189.8 مليون دولار في نيوليو 2022، بزيادة 9.2 مليون دولار، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.