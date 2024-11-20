تداول 11 ألف طن و477 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، إذ تمّ تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و477 شاحنة و240 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، و121 شاحنة و211 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع، و356 شاحنة و29 سيارة.

ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال سفينتين

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس وأمل، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية و«Alcudia Express»، كما تم تداول 2500 طن بضائع و200 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة «ELIF IPEK» على متنها 190 سيارة بوزن 380 طنًا قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1170 راكبًا بموانيها.