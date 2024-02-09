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«مواني البحر الأحمر» تعلن تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

كتب:

كريم روماني
06:10 م | الجمعة 09 فبراير 2024
جانب من تداول السفن - صورة أرشيفية

جانب من تداول السفن - صورة أرشيفية

كشفت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 7 سفن وجرى تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1092 شاحنة و90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع، 576 شاحنة و77 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40 ألف طن بضائع، 516 شاحنة و13 سيارة.

ميناء سفاجا

وأوضحت أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينة «AMARILLO» وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند والعبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية 1، أمل وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس ودليلة.

تداول 2425 طن بضائع

وأشارت إلى أنه تم تداول 2425 طن بضائع و420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الأربع وهي أور، إيلة، كوين نفرتيتي وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1810 ركاب بموانيها.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.