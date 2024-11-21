أداء الصلوات الخمس في مواقيتها المحددة، من أحب الأعمال التي يهتم بها ملايين المسلمين بجميع أنحاء الجمهورية، لذا تعلن هيئة المساحة يوميا مواعيد الفروض الخمسة، إذ تختلف بمقدار دقائق طفيفة بين محافظة وأخرى.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21 نوفمبر في القاهرة والمحافظات

وتقدم الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21 نوفمبر في القاهرة والمحافظات، وجاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 4:54 صباحًا

أذان الظهر 11:41 صباحًا

أذان العصر 2:36 مساءً

أذان المغرب 4:56 مساءً

أذان العشاء 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في الجيزة

موعد أذان الفجر 4:54 صباحًا

أذان الظهر 11:41 صباحًا

أذان العصر 2:36 مساءً

أذان المغرب 4:56 مساءً

أذان العشاء 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 5:01 صباحا

أذان الظهر 11:46 صباحا

أذان العصر 2:39 مساءً

أذان المغرب 5:09 مساءً

أذان العشاء 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 4:52 صباحا

أذان الظهر 11:41 صباحا

أذان العصر 2:42 مساءً

أذان المغرب 5:02 مساءً

أذان العشاء 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في المنوفية

أذان الفجر 4:56 صباحًا

أذان الظهر 11:41 صباحا

أذان العصر 2:37 مساءً

أذان المغرب 4:57 مساءً

أذان العشاء 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في قنا

أذان الفجر 4:45 صباحًا

أذان الظهر 11:34 صباحا

أذان العصر 2:37 مساءً

أذان المغرب 4:58 مساءً

أذان العشاء 6:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 4:56 صباحا

أذان الظهر 11:41 صباحا

أذان العصر 2:36 مساءً

أذان المغرب 4:56 مساءً

أذان العشاء 6:18 مساءً.