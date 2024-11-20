أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 20-11-2024 في بورصة الدواجن
كتب:
مارينا رؤوف
10:43 ص | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الدواجن
أوضحت بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20-11-2024، آخر تحديث بشأن أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق والمزارع، اليوم، إذ تشهد تحديثا يوميا في سعر الكيلو الواحد وهو ما يؤثر على السعر للمستهلك، واستعرضت البورصة في تحديثها منذ قليل، أسعار مختلف أنواع الفراخ الأبرز داخل السوق المحلية في مصر.
أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم
وسجلت أسعار الفراخ، اليوم الأربعاء، في بورصة الدواجن، وفقا لما أعلنته البورصة في التحديث الأخير، التالي:
أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة والأسواق
سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في المزرعة من 67 إلى 68 جنيها للكيلو الواحد، أما سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق فيزيد ما بين 5 إلى 15 جنيها حسب المنطقة السكنية، ليسجل متوسط بين 75 و80 جنيها للكيلو للمستهلك.
أسعار الفراخ الساسو اليوم في الأسواق والمزرعة
ووصلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء»، اليوم الأربعاء، في المزرعة من 82 إلى 83 جنيها للكيلو الواحد، أما سعر كيلو الفراخ الساسو في الأسواق فيزيد ما بين 5 إلى 15 جنيها حسب المنطقة السكنية، ليسجل السعر للمستهلك ما بين الـ 100 و110 جنيهات.
أسعار الفراخ البلدي اليوم في الأسواق والمحلات
وتراوح سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء في المحال والأسواق المختلفة للمستهلك، بين 115 و120 جنيهاً للكيلو الواحد.
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