في اليوم العالمي للطفل.. تطعيمات إجبارية من عمر يوم حتى سنة ونصف

يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفولة، وتم اختيار هذا اليوم من كل عام نظرا لأن الطفل هو رجل المستقبل ويتم تسليط الضوء على كل ما يخص الطفل وتنشيط الفعاليات حول العالم من أجل لفت الأنظار لحقوق الأطفال وأهمية إقرارها وتنفيذها والعناية بكل جوانب الطفل المختلفة.

اليوم العالمي للطفولة

وحرصت وزارة الصحة والسكان على الاهتمام برعاية الطفل وتوفير كل التطعميات الروتنية من عمر يوم وحتى 18 شهر لتحصين الجهاز المناعي لهم، وبناء جيل خال من الأمراض.

تطعيمات إجبارية من عمر يوم حتى سنة ونصف

ودعت الوزارة في اليوم العالمي للطفولة، أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بتطعيم أبنائهم، للوقاية من خطر الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية، لافتة إلى أن كل التطعميات متوافرة داخل الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة أنها تؤخذ بشكل مجاني.

كما أشارت إلى أنه يمكن معرفة أقرب وحدة صحية تابعة لك من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105 وسيتم الرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، لافتة الوحدات الصحية تعمل من الساعة الثامنة صباحات وحتى الساعة الثانية ظهرا.