«الصحة» تحدد 3 تطعميات مهمة للوقاية من الأمراض الصدرية.. اعرف التفاصيل

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا يتعلق بالتطعميات المهمة اللازمة للوقاية من الأمراض الصدرية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، ورفع التوعية الصحية لدى المواطن.

3 تطعميات مهمة للوقاية من الأمراض الصدرية

واستعرضت وزارة الصحة والسكان التطعميات اللازمة للوقاية من الأمراض الصدرية على النحو التالي:

- تطعيم الدرن.

- تطعيم الإنفلونزا.

- تطعيم الالتهاب الرئوي.

الأعراض الجانبية للتطعميات

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هذه التطعميات مهمة للوقاية من الإصابة بالأمراض ومضاعفاتها الصحية المحتملة، موضحة أن الأعراض الجانبية للتطعميات واحدة لا تتغير وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعميات وتكسير في العضلات وتورم.

وأشارت «الصحة» إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها في غضون يومين ولا تحتاج إلى الطبيب، مضيفة أنه في حال الرغبة في الحصول على أي مسكنات للآثار الجانبية لابد من استشارة الطبيب المختص قبل أي قرار للحصول على مسكنات.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وذكرت وزارة الصحة، أنه في حال الرغبة في تلقي أي تطعميات يجب التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها وهو «105»، للرد على كل التساؤلات والاستسفارات والتوجيه الى أقرب وحدة صحية للحصول على التطعيم.